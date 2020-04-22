Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 апреля 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Рубцовске разыскивают мужчину, который избил подростка и сбросил его с большой высоты

В паблике «Инцидент Рубцовск» с пометкой «официально» опубликовали пост с просьбой о помощи в розыске свидетелей происшествия.

Страх.
Страх.
CCO

Инцидент произошел днем 18 апреля. В 14:38 на станцию скорой медицинской помощи позвонили очевидцы.

«Они рассказали, что на улице Куйбышева с высоты около 8 метров упал ребенок. По приезду медиков 15-летний мальчик лежал на бетонном полу без сознания. Его госпитализировали в ГБ № 1, где врачи диагностировали „кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга“», — говорится в сообщении.

В паблике также отметили, что к ним обратился родственник мальчика, с просьбой разыскать свидетелей инцидента.

«На улице Куйбышева, примерно с 13:00 до 14:30, женщина была свидетелем избиения подростка, сделала замечание мужчине по этому поводу. Помогите пожалуйста разыскать преступника!» — уточнили в обращении.

Для связи опубликовали номера телефонов, включая 02, по которым можно сообщить какую-либо информацию по факту происшествия.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость