В Рубцовске разыскивают мужчину, который избил подростка и сбросил его с большой высоты

Инцидент произошел днем 18 апреля. В 14:38 на станцию скорой медицинской помощи позвонили очевидцы.

«Они рассказали, что на улице Куйбышева с высоты около 8 метров упал ребенок. По приезду медиков 15-летний мальчик лежал на бетонном полу без сознания. Его госпитализировали в ГБ № 1, где врачи диагностировали „кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга“», — говорится в сообщении.