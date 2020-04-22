В Рубцовске разыскивают мужчину, который избил подростка и сбросил его с большой высоты

Инцидент произошел днем 18 апреля. В 14:38 на станцию скорой медицинской помощи позвонили очевидцы.
«Они рассказали, что на улице Куйбышева с высоты около 8 метров упал ребенок. По приезду медиков 15-летний мальчик лежал на бетонном полу без сознания. Его госпитализировали в ГБ № 1, где врачи диагностировали „кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга“», — говорится в сообщении.
В паблике также отметили, что к ним обратился родственник мальчика, с просьбой разыскать свидетелей инцидента.
«На улице Куйбышева, примерно с 13:00 до 14:30, женщина была свидетелем избиения подростка, сделала замечание мужчине по этому поводу. Помогите пожалуйста разыскать преступника!» — уточнили в обращении.
Для связи опубликовали номера телефонов, включая 02, по которым можно сообщить какую-либо информацию по факту происшествия.