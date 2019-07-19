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Происшествия

В Рубцовске самосвал насмерть переехал пенсионерку

18 июля в Рубцовске самосвал наехал на пешехода — 82-летнюю женщину. Ее увезли в больницу, но спасти не смогли, пишет vrubcovske.ru.

Авария. Знак. ДТП
Авария. Знак. ДТП
СС0

Авария произошла утром, в 8:45 на пер. Мельничный (на территории «Гортопсбыт»). За рулем ГАЗ (САЗ) 35071 ыл водитель 1975 года рождения. Он двигался задним ходом, не убедился в безопасности маневра и сбил пешехода.

В результате ДТП женщина получила различные травмы, ее госпитализировали в горбольницу № 1. Спустя несколько часов она скончалась.

В 2019 год это уже второй подобный случай. Первый произошел 19 июня на ул. Октябрьской. Водитель, при движении задним ходом, допустил наезд на пешехода, 1940 г.р., движущегося позади автомобиля. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался.

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