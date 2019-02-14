На Алтае стая псов напала на женщину

14 февраля в Рубцовске стая крупных собак напала на прохожую. Отогнать животных помогла другая горожанка, пишет Vrubcovske.ru. Как выяснили журналисты интернет-издания, в нападении участвовали не бродячие собаки, а принадлежащая местному жителю свора.

В Рубцовске собаки напали на женщину. 14 февраля 2019 года.

Нападение собак на 35-летнюю женщину произошло в полдень в частном секторе на улице Колыванской в районе дома № 24. Свидетельница происшествия сообщила, что «несколько здоровых псов напали на женщину, а ей оставалось только кричать от ужаса».

«Я, как-то машинально бросилась на помощь, начала кричать и кидать в псов, тем, что попадало под руку. Собаки отстали от нее и убежали во двор стоящего рядом дома», — рассказала свидетельница.

После того, как свора собак убежала, потерпевшая не смогла сразу разогнуться. Оказалось, что она шла из больницы, а от шока из-за нападения у нее произошел приступ болезни, от которой та лечилась. Свидетельнице нападения пришлось доставать женщине таблетки из сумки.

Когда приступ прошел, потерпевшая позвонила мужу, который вскоре пришел и забрал ее домой.

Прибывшие на место происшествия журналисты городского портала выяснили, что свора из пяти крупных собак принадлежит проживающему в одном из домов на улице Колыванской мужчине, злоупотребляющему алкоголем. По словам соседей мужчины, собаки ведут себя агрессивно и постоянно нападают на прохожих.

Примерно в 100 метрах от дома, где живут собаки, расположен детский сад, а также этой дорогой идут в школу № 2 дети, сообщает Vrubcovske.ru.