В Рубцовске задержали подростков, которые украли у пенсионеров более 600 тыс. рублей

Правоохранители задержали двух 9-классников, которые работали "курьерами".

"В КУРСЕ 22 | Барнаул" сообщает, что подростков подкупила работа "курьерами", чтобы заработать на свои карманные расходы. Они нашли вакансии в интернете, им предлагали 5% и ребята согласились.

В одном из популярных мессенджеров школьники получали указания. Таким образом, один из подростков украл у двоих пенсионерок на сумму более 500 тыс. рублей. Второй школьник успел обокрасть только одну пенсионерку на 100 тыс. рублей.

В скором времени парней задержали в Рубцовске.

Ранее мы сообщали, что в Рубцовске полицейские пресекли торговлю нелегальной табачной продукцией.