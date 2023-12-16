16 декабря
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Происшествия

В Рубцовске задержали подростков, которые украли у пенсионеров более 600 тыс. рублей

Правоохранители задержали двух 9-классников, которые работали "курьерами".

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

"В КУРСЕ 22 | Барнаул" сообщает, что подростков подкупила работа "курьерами", чтобы заработать на свои карманные расходы. Они нашли вакансии в интернете, им предлагали 5% и ребята согласились.

В одном из популярных мессенджеров школьники получали указания. Таким образом, один из подростков украл у двоих пенсионерок на сумму более 500 тыс. рублей. Второй школьник успел обокрасть только одну пенсионерку на 100 тыс. рублей.

В скором времени парней задержали в Рубцовске.

Ранее мы сообщали, что в Рубцовске полицейские пресекли торговлю нелегальной табачной продукцией.

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