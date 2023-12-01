Алтайский рабочий получил производственную травму. Его парализовало

В литейном цехе предприятия кусок шлифовального круга отлетел и попал мужчине в голову. Фельдшер завода оказал ему первую помощь и сказал, что ничего серьезного с рабочим не произошло.

Однако позже его сожительница ужаснулась и потребовала увезти пострадавшего в больницу.

После операции к нему вернулось сознание, но двигается и говорит он с трудом.

Коллеги мужчины заявляют, что руководство хотело свалить происшествие на бытовую травму. Однако такой случай далеко не первый: сотрудники рассказали, что из-за плохого качества шлифовальные камни часто ломаются, и люди боятся.

Ранее в Алтайском крае при уборке территории от мусора погиб ребенок.