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Происшествия

В Рубцовске застрелили молодую косулю, забредшую в город

Утром 11 марта в Рубцовске нашли раненую и окровавленную косулю, которая пошатываясь шла по проспекту Рубцовскому, сообщает «Местное время».

Косули в Алтайском заповеднике.
Косули в Алтайском заповеднике.
altzapoved.ru

Когда прибыли спасатели и полицейские, косуля попыталась сбежать, но у нее этого не получилось: не хватило сил.

«Косуля была совсем слабая, еле стояла на ногах, потом легла», — рассказала директор городского краеведческого музея Марина Селиванова, оказавшаяся свидетельницей инцидента.

Животное повезли в «Малую академию». Директор учреждения сообщила изданию, что пригласили врача и подготовили место для приема животного.

Однако косуля умерла по дороге. Как выяснилось, ее возраст — полтора года, у нее было огнестрельное ранение шеи.

По сообщениям рубцовчан, косуля появилась в городе вечером 10 марта, при этом она была здорова. Ее пытались поймать, но не смогли. А ночью или рано утром в испуганное животное кто-то стрелял.

Примечательно, что с 1 февраля по 15 апреля региональное минприроды проводит акцию «Спасем косулю».

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