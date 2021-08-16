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Происшествия

В рухнувшем в озеро вертолете Ми-8 нашли тела трех погибших

Тела трех пассажиров, находившихся на борту упавшего в Курильское озеро вертолета Ми-8, а также, предположительно, «черный ящик» обнаружены в воздушном судне, сообщает «Интерфакс».

Водоем. Озеро.
Водоем. Озеро.
СС0

«Сегодня основная нагрузка по поиску и поднятию тел и вертолета ложится на военных и сотрудников МЧС. Сейчас подняты пять тел погибших, три тела обнаружены внутри вертолета», — сказал заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

На месте работают три подразделения военных с различным специальным оборудованием и водолазы МЧС.

Военные обследуют дно озера. В ближайшее время будет принято решение о том, каким способом извлечь вертолет на поверхность.

Накануне пытались попасть внутрь вертолета. Через люк с помощью специального оборудования в воздушном судне были обнаружены тела трех погибших и, предположительно, «черный ящик».

Что произошло

Утром 12 августа МИ-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» с группой туристов упал в озеро. На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров.

Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа (они находятся в реанимации краевой больницы).

После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м на дне.

15 августа со дна озеро подняли тело пятого погибшего.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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