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Происшествия

В Самаре из-за детских шалостей сгорели три жилых дома

Вечером 30 июля в Самаре произошел крупный пожар. Сгорели три частных жилых дома и пять хозяйственных построек общей площадью 1,8 тыс. кв. м.

Тушение пожара.
Тушение пожара.
altapress.ru

«В ходе предварительной проверки по факту пожара установлено с помощью камер видеонаблюдения, что причиной пожара послужила детская шалость с огнем», — приводит РИА Новости слова начальника областного главка МЧС Олега Бойко

В огне никто не пострадал, жильцы домов эвакуировались самостоятельно.

В ликвидации пожара задействовали 133 человека и 31 единица техники, пишет znak.com. К тушению привлекли пожарный поезд. За три часа спасатели сумели локализовать возгорание.

Сложность при ликвидации огня заключалась в том, что при строительстве домов применяли горючие материалы, из-за чего огонь быстро распространялся.

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