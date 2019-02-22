В Самаре женщина не смогла захоронить мужа и привезла труп к правительству

21 февраля в Самаре местная жительница доставила гроб с телом ггражданского мужа к зданию регионального правительства. Она объяснила свой поступок тем, что не смогла похоронить его на кладбище из-за «войн могильщиков» и не знала, что делать, передает РИА Новости.

Как такое произошло

Женщина обратилась к предпринимателю, чтобы тот захоронил ее гражданского супруга. МУП «Спецкомбинат» выдал направление на определенное кладбище Рубежное. В день похорон на этом кладбище собрались около 20−30 человек, которые не дали сотрудникам предпринимателя выкопать могилу, а женщину и вовсе не пустили кладбище и предложили сами провести похороны на следующий день.

После этого женщина отвезла гроб к зданию «Белого дома» Самары. Об этом рассказал депутат собрания представителей Красноярского района Самарской области Азат Туймасов, который стал очевидцем инцидента.

Как женщина объяснила свой поступок

«Мне просто нужно было похоронить человека, а когда я в семь часов вечера оказалась одна с гробом посреди Самары. Я была в шоке, что мне еще оставалось делать?» — сказала женщина.

По ее словам, гроб сейчас находится в ритуальном зале в Самаре, а сама она вернулась в Тольятти, где живет с ребенком от покойного. Женщина добавила, что бывшего мужа похоронит на следующий день в деревне.

Как отреагировали власти

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал случай вопиющим и поручил главе города разобраться в ситуации, пишет «Волжская коммуна».

Губернатор также обещал выделить материальную помощь вдове, чтобы она смогла похоронить мужа. В мэрии Самары в свою очередь заявляют, что пока нарушений регламента предоставления участка земли для погребения не выявлено. Правоохранительные органы проводят проверку, сообщает ura.ru.