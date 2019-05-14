В самолет Ангелы Меркель врезался неуправляемый автомобиль

По информации издания, за рулем автомобиля, столкнувшимся с правительственным Bombardier Global 5000, не было водителя. В самолете находились только три члена экипажа. Никто из них не пострадал.
Regierungsmaschine in Dortmund beschädigt. Ein Bodenfahrzeug hat auf dem #FlughafenDortmund die #Global5000 der #Bundeskanzlerin touchiert. Die Maschine stand auf einer Parkposition. Die #Kanzlerin wird nun von der #FlugbereitschaftBMVg wieder nach #Berlin geholt. pic.twitter.com/dJEms9wl2o— Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) 13 мая 2019 г.
Источник издания отметил, что водитель машины забыл поставить ее на ручной тормоз, что и послужило причиной инцидента. Перед этим канлцлер сидела в салоне Renault и общалась с водителем.