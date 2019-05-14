В самолет Ангелы Меркель врезался неуправляемый автомобиль

В аэропорту Дортмунда в самолет, на котором обычно летает канцлер Германии Ангела Меркель, врезался автомобиль Renault Trafic, пишут РИА Новости со ссылкой на Bild .

По информации издания, за рулем автомобиля, столкнувшимся с правительственным Bombardier Global 5000, не было водителя. В самолете находились только три члена экипажа. Никто из них не пострадал.

Источник издания отметил, что водитель машины забыл поставить ее на ручной тормоз, что и послужило причиной инцидента. Перед этим канлцлер сидела в салоне Renault и общалась с водителем.