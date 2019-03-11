В центре Новосибирска загорелся магазин «Сотый»

Из-за пожара Красный проспект перекрыт автомобилями МЧС. Из здания эвакуировали людей.
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11 марта на площади Ленина в Новосибирске загорелся магазин «Сотый», передает «Инцидент Новосибирск». Из старинного здания «Облпотребсоюза», где находится магазин, идут клубы черного дыма.
Из-за пожара Красный проспект перекрыт автомобилями МЧС. Из здания эвакуировали людей.
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