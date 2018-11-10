В Санкт-Петербурге сгорел гипермаркет «Лента» (обновлено)

Как сообщает МЧС России по Санкт-Петербургу сообщение о пожаре поступило сегодня, 10 ноября, в 08:30 по местному времени.

Пожар в гипермаркете "Лента" в Питере.

Загорелось одноэтажное здание гипермаркета «Лента» на Набережной Обводного канала, дом 118, корпус 7.

Размер здания по плану 126×100 кв. м. Площадь пожара составила 4800 кв. м. Пожару присвоен номер № 3. Сведения о пострадавших уточняются.

К ликвидации пожара привлечено 12 единиц техники и 54 человека личного состава. По сообщению «Фонтанка.ру», из здания магазина эвакуировали 800 человек.

Фотографии с места пожара очевидцы публикуют в социальных сетях. На них виден большой столб дыма, поднимающийся над городом, здание охвачено огнем. Крыша гипермаркета обрушилась. Очевидцы говорят, что всю Фонтанку заволокло дымом.

Обновление на 15:00

RT сообщает, что при пожаре пострадал один человек, его доставили в стационар. В районе ЧП работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Специалисты проводят замеры воздуха. Превышения норм предельно допустимой концентрации опасных веществ не зафиксировано.