В Санкт-Петербурге мать кусала детей и выдирала им волосы из-за того, что они просили есть

Трехлетний мальчик Витя рассказал, что мама его «за писю укусила, за руку укусила, потом за плечи укусила». На вопрос, за что она это сделала, он ответил: «Потому что я много кушаю». По его словам, мама била глазки его брату, вырывала ему волосы за то, что он вспотел.
По словам мальчиков, мама постоянно пьет с гостями, их никто не кормил, только «тети иногда приносили бананы». Малыш признался, что не хочет возвращаться к матери.
Мальчиков в 5-ю больницу имени Филатова привез отец, который живет отдельно. Дети, как отмечают волонтеры из группы «Детство без насилия», были истощены, все в синяках, у одного была высокая температура и судороги. Позже медики диагностировали у маленьких пациентов ротавирус.
Сейчас с мальчиками работают психологи.
Семья давно состоит на учете в органах опеки, ранее у женщины уже забрали старших детей.