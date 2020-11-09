В Санкт-Петербурге задержали подростка, который пытался убить родителей и племянницу

15-летний школьник из Питера пытался убить своих родителей и шестилетнюю племянницу за то, что его не пустили гулять, — сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в ночь на 8 ноября. По данным Следкома, подросток сначала нанес три удара ножом девочке, а после открыл стрельбу из травматического оружия по матери и отцу. Однако мужчине удалось обезвредить сына.

Девочка в крайне тяжелом состоянии госпитализирована в одну из больниц города, где ей оказывается медицинская помощь. Отец молодого человека серьезных травм не получил, жизни матери ничего не угрожает.

На допросе задержанный школьник объяснил, что родители контролировали каждый его шаг и он решил сбежать, а чтобы его не искали сначала убить родственников.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц».