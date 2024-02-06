В Санкт-Петербурге женщина чуть не сгорела в зоне отдыха

Женщина рассказала, что пришла провести время с дочкой и сестрой, которая в итоге лишилась куртки. После катания они решили погреться в специальном куполе. Он отваливается обогревателем.
Вдруг куртка девушки вспыхнула. При этом, со слов пострадавших, одежда не касалась нагревательного элемента. Женщины смогли сориентироваться и потушили пожар. Обошлось без травм.
Представители катка не предложили компенсацию, лишь только два бесплатных билета. А потом и вовсе сбросили трубку.
Они пояснили, что без касания куртка бы не смогла загореться.
Ранее сообщалось, что в Москве загорелся комитет КПРФ и пожарно-спасательная часть.
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