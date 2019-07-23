В Санкт-Петербурге зверски убили гражданскую активистку

Тело гражданской активистки Елены Григорьевой с многочисленными порезами и следами удушения обнаружил житель Санкт-Петербурга в кустах возле дома по Пулковской улице, сообщила pravda.ru . По информации коллег по правозащитному движению, она и ее адвокат не раз обращались в правоохранительные органы по поводу угроз, которые к ней поступали. Но заметной реакции не было.

Об убийстве Елены Григорьевой рассказал правозащитник Динар Идрисов в Facebook. По его словам, активистке часто угрожали расправой из-за чего она постоянно обращалась в полицию вместе со своим адвокатом, но правоохранители реагировали в стиле «будут убивать — звоните».

Полиция задержала подозреваемого в убийстве Елены Григорьевой довольно быстро — след помогла взять служебная собака. Им оказался 40-летний мужчина (по некоторым сведениям, он житель Башкортостана), его взяли под стражу.

Елена Григорьева — гражданская активистка демократического, антивоенного и ЛГБТ-движения. Последние несколько лет она была заметным участником общественной жизни Санкт-Петербурга. Она выступала на многочисленных акциях в защиту собраний, в поддержку дальнобойщиков, крымских татар, сестер Хачатурян, кандидатов в муниципальные депутаты, а также — сексуальных меньшинств, к которым относила и себя, передает Росбалт.

За участие в протестах ее нередко задерживала полиция. Последний раз — в середине мая во время акции ЛГБТ-активистов, посвященной Международному дню борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией. Задержали ее при этом за курение в общественном месте.

Именно с ее сексуальной ориентацией и публичной деятельностью и были связаны многочисленные угрозы, поступавшие Елене в последнее время.