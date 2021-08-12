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Происшествия

В сексуальных домогательствах обвинили актера из фильма «В бой идут одни старики»

Звезда фильма «В бой идут одни старики» Владимир Талашко оказался в центре сексуального скандала.

Кино.
Кино.
Открытые источники.

В домогательствах к студенткам его обвинил сценарист Богдан Панкрухин. Он утверждает, что все продолжалось на протяжении 20 лет, пишет ТАСС.

В Министерстве культуры Украины инициировали служебное расследование. А самого народного артиста Украины отправили в отпуск с дальнейшим отстранением от работы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения, пишет bfm.ru.

Владимиру Талашко 75 лет. Все обвинения он отвергает.

«Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было», — говорит артист.

В культовом фильме сыграл роль старшего лейтенанта Сергея Скворцова.

Также на его счету роли в таких проектах, как «Капитан Немо», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Как закалялась сталь» и «Батальоны просят огня».

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