В сексуальных домогательствах обвинили актера из фильма «В бой идут одни старики»

В домогательствах к студенткам его обвинил сценарист Богдан Панкрухин. Он утверждает, что все продолжалось на протяжении 20 лет, пишет ТАСС.

В Министерстве культуры Украины инициировали служебное расследование. А самого народного артиста Украины отправили в отпуск с дальнейшим отстранением от работы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения, пишет bfm.ru.

Владимиру Талашко 75 лет. Все обвинения он отвергает.

«Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было», — говорит артист.

В культовом фильме сыграл роль старшего лейтенанта Сергея Скворцова.

Также на его счету роли в таких проектах, как «Капитан Немо», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Как закалялась сталь» и «Батальоны просят огня».