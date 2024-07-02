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Происшествия

В селе Бочкари в бассейне утонул ребенок. Что об этом известно

В селе Бочкари Целинного района Алтайского края 28 июня погиб десятилетний мальчик. В СУ СК по региону рассказали подробности произошедшего.

Бассейн, где утонул ребенок.
Бассейн, где утонул ребенок.
СУ СК по Алтайскому краю

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, мальчик днем 28 июня мальчик вместе с другими детьми пришел в оздоровительный комплекс в селе Бочкари. Плавать он не умел, но зашел в глубокий бассейн, в котором утонул.

Как оказалось, средств индивидуальной защиты на ребенке не было. Взрослые не контролировали ситуацию.

Правоохранители оценивают действия сопровождающих и ответственных за безопасность в бассейне детей. Устанавливают причины и все обстоятельства происшествия. Прокуратура проводит проверку ЧП.

В ведомстве поставили на контроль ход расследования дела.

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