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Происшествия

В селе Николаевка в Алтайском крае сгорела электростанция

Пожар на электростанции в селе Николаевка произошел около 18:00. По сообщениям очевидцев в паблике «Инцидент Барнаул» горело масло и провода.

Пожар в Николаевке.
Пожар в Николаевке.
vk.com/incident22

Свидетели сообщают, что сначала огонь тушили водой, а затем пеной. Пожарные справились с возгоранием примерно за полтора часа. Причина возгорания пока не установлена.

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