В селе Николаевка в Алтайском крае сгорела электростанция

Свидетели сообщают, что сначала огонь тушили водой, а затем пеной. Пожарные справились с возгоранием примерно за полтора часа. Причина возгорания пока не установлена.
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Пожар на электростанции в селе Николаевка произошел около 18:00. По сообщениям очевидцев в паблике «Инцидент Барнаул» горело масло и провода.
Свидетели сообщают, что сначала огонь тушили водой, а затем пеной. Пожарные справились с возгоранием примерно за полтора часа. Причина возгорания пока не установлена.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter