В селе Полеводка готовы к эвакуации людей в любой момент

В селе Полеводка Бийского района из-за неблагоприятной паводковой ситуации готовятся к эвакуации людей в любой момент времени. Об этом сообщает "Банфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Подтоплено шесть приусадебных участков в поселке Полеводка

Катунь начинает постепенно выходить из берегов. Вода добралась до двух частных домов, жильцам пришлось съехать. Также подтопило шесть присудабеных участков.

Власти села подготовились к возможной эвакуации людей. Они развернули пункты временного размещения в местном клубе. Он вмещает до 100 человек.

По информации МЧС, резкий подъем уровня воды в Катуни начался 9 июня. В связи с этим для алтайских спасателей и властей Бийского района действует режим повышенной готовности. По данным гидропоста, на 14 июня уровень реки Катунь в Сростках составлял 540 см.

Напоминаем, что на Алтай пришла вторая волна паводка из-за резкого таянья снега в горах на фоне аномальной жары.