В серийной краже мобильных телефонов подозревают сибиряка

Жителя Красноярска подозревают в серии краж мобильных телефонов в разных городах России, сообщают в ГУ МВД по региону.

Заявления о кражах дорогих мобильных телефонов начали поступать в полицию Тюмени.

Мужчина посещал салоны сотовой связи и, отвлекая продавца, незаметно похищал товары с прилавка. В один из дней ему удалось украсть мобильный телефон за 30 тыс. рублей.

Красноярца обнаружили на съемной квартире и задержали. Для дальнейших разбирательств его отправили в Тюмень. Он признал вину.

Общий ущерб составил 300 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что серийного грабителя мобильных телефонов поймали в сибирском регионе.