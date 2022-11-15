15 ноября
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Происшествия

В серийной краже мобильных телефонов подозревают сибиряка

Жителя Красноярска подозревают в серии краж мобильных телефонов в разных городах России, сообщают в ГУ МВД по региону.

Наручники.
Наручники.
СС0

Заявления о кражах дорогих мобильных телефонов начали поступать в полицию Тюмени.

Мужчина посещал салоны сотовой связи и, отвлекая продавца, незаметно похищал товары с прилавка. В один из дней ему удалось украсть мобильный телефон за 30 тыс. рублей.

Красноярца обнаружили на съемной квартире и задержали. Для дальнейших разбирательств его отправили в Тюмень. Он признал вину.

Общий ущерб составил 300 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что серийного грабителя мобильных телефонов поймали в сибирском регионе.

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