Это произошло в Таиланде.

Супруги сами сдались полиции. Так как их обвинили в кабальном кредитовании и выбивании долгов, указывает Lenta.ru. К полицейским обратился мужчина и заявил, что его снимки ростовщики отправлено пяти людям, включая его мать.

Ранее в Москве охранник школы вымогал у несовершеннолетних интимные фото. Он проявлял нездоровый интерес к общению с несовершеннолетними девочками.

Сначала он просто общался с ними, просил номера телефонов, затем просил прислать ему обнаженные фото. Пострадавшие ученицы отметили, что переписывались они ни о чем, потом мужчина стал просить фото.

Охранника вычислили, в его телефоне нашли несколько обнаженных фотографий школьниц. Его задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении несовершеннолетних». Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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