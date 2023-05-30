30 мая
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Жизнь

Заменила полотенце. Обнаженная Волочкова прикрыла интимные места своим котом

Балерина Анастасия Волочкова снялась обнаженной, а грудь и другие интимные места прикрыла своим же котом. Фотографией она поделилась в социальных сетях.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
Социальные сети Анастасии Волочковой

Волочкова решила удивить подписчиков социальных сетей и выложила фотографию после утреннего сеанса массажа.

На фото 47-летняя балерина абсолютно голая сидит на массажном столе. Интимные места она закрыла своим котом Риччи.

"На утреннем сеансе массажа Риччи заменил мне уютное и пушистое полотенце", – подписала снимок Волочкова.

Но не всем подписчикам понравился утренний "сюрприз". Некоторые осудили Волочкову и заявили, что она жестоко обращается с животным.

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