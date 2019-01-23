В сеть попали сообщения футболиста с частного самолета, который пропал с радаров

В сеть попали аудиосообщения 28-летнего нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, которые он отправил в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолет, на котором он летел 21 января, пропал с радаров над Ла Маншем.

«Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Переделал кучу дел в Нанте, а сейчас я в самолете, который, похоже, вот-вот развалится, лечу в Кардифф. Завтра уже буду тренироваться с новой командой», — сообщил футболист.

«Как вы, братья и сестры, все в порядке? Если через полтора часа от меня не будет новостей, то я не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня. Папа, как же мне страшно», — говорилось в сообщении.

21 января вечером Сала попрощался с бывшими партнерами по «Нанту» и вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. На поиски самолета отправили два вертолета и несколько поисковых кораблей, пишет championat.com.

«Самолет летел на высоте 1500 метров и, проходя мимо острова Гернси, запросил разрешение на снижение. Однако авиадиспетчеры острова Джерси потеряли контакт с пилотом, когда самолет летел на высоте 700 метров», — говорится с сообщении береговой охраны Гернси, сообщает РБК.

Нападающий британского футбольного клуба «Кардифф» Эмилиано Сала погиб в авиакатастрофе над проливом Ла-Манш, сообщает AP. Официального подтверждения гибели игрока еще нет, однако в полиции признали, что его шансы выжить при крушении самолета были минимальны, пишет info24.ru.

Вечером 22 января спасатели нашли несколько плавающих объектов в водах Ла-Манша. Являются ли они обломками самолета, на борту которого находился футболист, неизвестно.

Фанаты французской команды пришли на Королевскую площадь Нанта, чтобы возложить цветы. Болельщики скандировали имя футболиста, пишет sport24.ru.

Сала на прошлой неделе перешел из «Нанта» в валлийский «Кардифф Сити» и направлялся в расположение своего нового клуба из Франции. «Кардифф» заплатил за Салу рекордные для клуба € 20,5 млн. Аргентинский форвард подписал с клубом контракт до лета 2022 года.