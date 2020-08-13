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Происшествия

В Сеть попало видео, как агрессивный подросток в Барнауле избивает сверстников

12 августа в сообществе «Инцидент Барнаул» появилось видео, снятое на придомовой территории. На нем четко видно, как подросток жестоко избивает сверстников, в том числе и маленькую девочку.

Школьник. Подросток.
Школьник. Подросток.
СС0

Как сообщает участница сообщества Наталья, на днях в одном из барнаульских дворов 14-летний подросток избил двух 11-летних мальчиков и 8-летнюю девочку. Ему показалось, что они на него хотели напасть.

Женщина рассказала, что подобные случае происходят регулярно, но агрессору все сходит в рук.



«Он терроризирует детей ближайшей округи около пяти лет, инспектора разводят руками, — написала она. — На него постоянно пишут заявления и это заканчивается ничем».

Женщина утверждает, что у подростка якобы есть родственники в правоохранительных органах, которые помогают ему избежать наказания.

Напомним, ранее громкая история с избиением детей произошла в Камне-на-Оби, где группа подростков терроризировала сверстников на протяжении долгого времени. Инцидентом заинтересовались алтайские следователи.

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