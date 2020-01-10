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Происшествия

В сети опубликовано новое видео катастрофы Boeing украинских авиалиний

В соцсетях появилось видео, на котором, вероятно, запечатлено падение Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» рядом с аэропортом в Тегеране.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

На кадрах видно, как охваченный огнем лайнер постепенно падает. При его столкновении с землей звучит взрыв, и небо озаряется яркой вспышкой.

Ролик опубликован в twitter-аккаунте Iranian Patriot. Подлинность этой видеозаписи официальными источниками пока не подтверждена.

Авиакатастрофа украинского самолета произошла 8 января вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана. На борту лайнера находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто не выжил.

Погибшие пассажиры являлись гражданами Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, пишет RT.

Как сообщают американские издания со ссылкой на источники в Пентагоне, Boeing могли по ошибке сбить иранские военные с помощью зенитно-ракетного комплекса «Тор-M1», разработанного в России, пишет ura.ru.

Власти Канады также придерживаются данной версии. В Иране это предположение опровергают, сообщает НСН.

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