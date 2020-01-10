В сети опубликовано новое видео катастрофы Boeing украинских авиалиний

На кадрах видно, как охваченный огнем лайнер постепенно падает. При его столкновении с землей звучит взрыв, и небо озаряется яркой вспышкой.
#هواپیمای_اوکراینی— Iranian Patriot ???????? (@IranianPatriot) 9 января 2020 г.
فیلم یکی از دوستان. pic.twitter.com/NTigX0ZlwC
Ролик опубликован в twitter-аккаунте Iranian Patriot. Подлинность этой видеозаписи официальными источниками пока не подтверждена.
Авиакатастрофа украинского самолета произошла 8 января вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана. На борту лайнера находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто не выжил.
Погибшие пассажиры являлись гражданами Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, пишет RT.
Как сообщают американские издания со ссылкой на источники в Пентагоне, Boeing могли по ошибке сбить иранские военные с помощью зенитно-ракетного комплекса «Тор-M1», разработанного в России, пишет ura.ru.
Власти Канады также придерживаются данной версии. В Иране это предположение опровергают, сообщает НСН.