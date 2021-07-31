В Сети появились кадры с места страшной аварии на трассе Новосибирск-Барнаул

30 июля на трассе между Барнаулом и Новосибирском произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие, в которое попало сразу три авто. Пользователи соцсетей делятся фото и видео с места аварии.

Как рассказали «Инцидент Барнаул» в УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, около 18:20 на 136 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Тальменском районе, водитель 2001 года рождения, управляя грузовым фургоном ГАЗ, двигаясь со стороны города Новосибирска в направлении города Барнаула, выехал на встречную полосу.

По касательной он столкнулся с автомобилем «Нисан Х-Трейл» и влетел в лобовую с «Маздой МПВ», которая двигалась на встречном направлении.

В результате происшествия ранения различной степени тяжести получили шесть человек: сам водитель грузового фургона ГАЗ, а также водитель, четыре женщины и ребенок — пассажиры автомобиля «Мазда МПВ».

Пострадавшие доставлены в Тальменскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.