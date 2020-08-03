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3 августа 18°C
Происшествия

В Сети появилось эпичное видео массовой драки между Росгвардией и ВДВ

2 августа в московском парке им. Горького произошло ЧП. Что-то не поделили разгоряченные вдвшники, начав массовую драку. Видезапись произошедшего уже попала в Сеть.

День ВДВ в Барнауле. 2 августа 2020 года.
День ВДВ в Барнауле. 2 августа 2020 года.
Ирина Пергаева.

На видео видно, как несколько мужчин в тельняшках дерутся с силовиками. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что изначально конфликт разгорелся между двумя мужчинами, отмечавшими день ВДВ.

Одного из них задержали, однако еще несколько человек решили вступиться. Некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно.

Личности зачинщиков выясняют.

Справка

2 августа в России отмечалось 90-летие создания воздушно-десантных войск страны. В этот день 1930 года на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые для выполнения тактической задачи было десантировано на парашютах подразделение «крылатой пехоты».

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