В сети появилось видео аварии с четырьмя автомобилями в Барнауле

На ул. Взлетная, 2а в Барнауле иномарка выезжала со двора и столкнулась с движущейся легковушкой, которую отнесло в припаркованные авто. Об этом сообщили в группе «Инцидент Барнаул». Момент ДТП засняли камеры видеонаблюдения.