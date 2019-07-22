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Происшествия

В сети появилось видео аварии с четырьмя автомобилями в Барнауле

На ул. Взлетная, 2а в Барнауле иномарка выезжала со двора и столкнулась с движущейся легковушкой, которую отнесло в припаркованные авто. Об этом сообщили в группе «Инцидент Барнаул». Момент ДТП засняли камеры видеонаблюдения.

ДТП на ул. Взлетная в Барнауле.
ДТП на ул. Взлетная в Барнауле.
"Инцидент Барнаул"

На место выехали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая помощь. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет.

Очевидцы говорят, что за рулем иномарки, влетевшей в другие авто, была женщина.

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