В сети появилось видео, как водитель сбивает подростка на переходе в Бийске

16 октября в Бийске на пересечении улицы Разина и улицы Матросова водитель иномарки сбил 16-летнюю девочку, которая перебегала дорогу по пешеходному переходу, сообщают подписчики паблика «Инцидент Бийск». Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, что девушка-подросток подошла к пешеходному переходу и начала перебегать дорогу перед уступающими машинами. Водитель иномарки решил обогнать остановившиеся авто по встречной и сбил девушку.

Сообщается, что подросток осталась жива.