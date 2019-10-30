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30 октября
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Происшествия

В сети появилось видео, как водитель сбивает подростка на переходе в Бийске

16 октября в Бийске на пересечении улицы Разина и улицы Матросова водитель иномарки сбил 16-летнюю девочку, которая перебегала дорогу по пешеходному переходу, сообщают подписчики паблика «Инцидент Бийск». Инцидент попал на видео.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
СС0

На кадрах видно, что девушка-подросток подошла к пешеходному переходу и начала перебегать дорогу перед уступающими машинами. Водитель иномарки решил обогнать остановившиеся авто по встречной и сбил девушку.

Сообщается, что подросток осталась жива.

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