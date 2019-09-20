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Происшествия

В сети появилось видео расстрела полицейских в метро

Инцидент со стрельбой полицейского на московском метрополитене по коллегам попал на видео.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

На записи видно, как убийца достает пистолет и открывает огонь по коллегам из управления собственной безопасности, которые пытались его задержать.

Происшествие зафиксировано на станции метро «Рязанский проспект» 18 сентября. СМИ сообщали, что стрелявший полицейский ранее подозревался в получении взятки в 2 тысячи рублей.

В результате инцидента один страж порядка был убит, еще один попал в больницу, пишет «Росбалт». По факту произошедшего завели дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

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