В сети появилось видео расстрела полицейских в метро

Инцидент со стрельбой полицейского на московском метрополитене по коллегам попал на видео.

На записи видно, как убийца достает пистолет и открывает огонь по коллегам из управления собственной безопасности, которые пытались его задержать.

У “Ъ” появилось видео покушения на полицейских в метро. pic.twitter.com/6jUVgTNiDe — Коммерсантъ (@kommersant) 20 сентября 2019 г.

Происшествие зафиксировано на станции метро «Рязанский проспект» 18 сентября. СМИ сообщали, что стрелявший полицейский ранее подозревался в получении взятки в 2 тысячи рублей.

В результате инцидента один страж порядка был убит, еще один попал в больницу, пишет «Росбалт». По факту произошедшего завели дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).