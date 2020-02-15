В сети появилось видео с неисправными надувными трапами на SSJ 100 «Аэрофлота»

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру и правоохранительные органы из-за опубликованного независимым авиаэкспертом Вадимом Лукашевичем видео «о якобы неисправных аварийных трапах» лайнера SSJ100, сообщили РБК в производителя самолетов.

На своей странице в Facebook авиаэксперт опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены проверки выпуска аварийных трапов, предназначенных для эвакуации пассажиров.

По словам Лукашевича, тесты проводились 4 и 7 февраля на пассажирском самолете «Аэрофлота» по инициативе ГСС.

Из четырех трапов два выпустились в перевернутом состоянии, а еще один порвался.

«Видео сняли во время испытаний. Оно ко мне попало, потому что люди понимают всю серьезность ситуации и видят, что ситуация не получила огласки. Мне передали <видео>, чтобы я его опубликовал, я сразу это сделал. Это вопрос безопасности полетов, мы с вами все пассажиры», — сообщил Лукашевич.

В ГСС утверждают, что на видео запечатлены «абсолютно точно не те испытания, которые регулярно проводит производитель».

«Контрольные выпуски проводятся на специальных площадках с профессиональной фиксацией данных и применением разных режимов. Это целая система, сертифицируемая по российским и международным требованиям. Когда, кем и где сделаны съемки, как обслуживается данный самолет — непонятно», — заявили в пресс-службе ГСС.

Производитель увидел в случившемся очередной виток «кампании по дискредитации продукции российского авиастроения» и пообещал обратиться в правоохранительные органы.

«Необходимо разобраться — на каком основании неустановленные лица на борту самолета спровоцировали выброс надувного трапа и почему устройство сработало некорректно», — добавили в ГСС.

Трагедия в Шереметьво

Согласно действующим авиационным правилам, необходимо отозвать сертификат самолета до исправления дефектов аварийных надувных трапов на всех самолетах данного типа, и, учитывая общественный резонанс авиакатастрофы 5 мая прошлого года в Шереметьево, когда заживо сгорел 41 человек, сделать все нужно гласно, уверен эксперт.

Реакция соцсетей

Комментаторы в сети отреагировали единодушно: «Всем рот затыкают и ищут тех, кто снял видео, вместо того чтобы наконец сделать эти трапы», «Правильно сделал что обнародовал — люди должны знать своих „героев“», «учше бы работу над ошибками провели, а не судили того, кто это снял».