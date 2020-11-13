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13 ноября
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Происшествия

В сети появилось видео с задержанием мэра Томска, он не успел выйти из кабинета

Следственный комитет России на своем канале в YoyTube опубликовал кадры задержания мэра Томска, единоросса Ивана Кляйна. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Задержание мэра Томска Ивана Кляйна. 13 ноября 2020 года
Задержание мэра Томска Ивана Кляйна. 13 ноября 2020 года
Скриншот оперативной съемки СК РФ

Томского градоначальника задержали в собственном кабинете, когда он пытался с кем-то говорить по телефону.

Ивану Кляйну вменяют эпизод 2016 года, когда он действовал в интересах своей компании «Томское пиво» — Кляйн является в ней акционером.

По данным СК РФ, мэр дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации города Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка компании «Томское пиво» и подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления одного из томских предпринимателей об изменении территориальной зоны.

В январе 2017 года Кляйн подписал постановление о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Томска в отношении территории в районе указанного земельного участка. Тем самым он отклонил заявление предпринимателя, который хотел построить на этом участке многоэтажные жилые дома.

По мнению следствия, в результате этих действий предпринимателю был причинен существенный вред, выразившийся в невозможности использования им земельного участка по планируемому назначению.

«В настоящее время проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, в администрации города Томска, служебных помещениях компании „Томское пиво“, допрашиваются свидетели. Подозреваемый задержан, с ним выполняются следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает СК РФ.

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