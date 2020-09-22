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Происшествия

В сети появилось видео смертельного ДТП на Павловском тракте, в котором погибла семья из четырех человек

Очевидцы ДТП, в котором погибла семья из четырех человек, выложили в социальные сети видео, сделанное за несколько секунд до смертельной аварии.

ДТП в Барнауле 20 сентября.
ДТП в Барнауле 20 сентября.
Barnaul22

Видеоролик опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул» ВКонтакте.

Как видно на кадрах, водитель автомобиля Toyota RAV4 на высокой скорости двигался по крайней правой полосе за другим автомобилем. Вскоре впереди идущий автомобиль сбрасывает скорость и водитель Toyota RAV4 его опережает.

Напомним, трагедия произошла вечером 20 сентября на пересечении Павловского тракта и улицы Трактовой.

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло в 20:55 в районе здания № 319 на Павловском тракте. Предположительно, водитель не заметил КамАЗ на участке, где проводили дорожные работы.

Погибла семья из четырех человек: водитель и пассажиры — женщина 1988 года рождения, мальчик 2011 года рождения и девочка 2017 года рождения скончались на месте до приезда скорой медпомощи.

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