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Происшествия

В сети появилось видео ссоры историка-расчленителя и аспирантки перед убийством

В сети появилось видео ссоры историка Олега Соколова и его сожительницы, аспирантки Анастасии Ещенко, которую он убил осенью 2019 года, передает ТАСС.

Доцент Олег Соколов (справа) в следственном изоляторе.
Доцент Олег Соколов (справа) в следственном изоляторе.
Скан видео tvrain.ru.

По словам представителя потерпевшей стороны Александры Бакшеевой, видео было снято Соколовым на мобильный телефон за несколько часов до убийства, которое произошло в ночь на 8 ноября 2019 года в квартире историка.

В ролике Ещенко заявляет, что больше не любит Соколова и требует ее отпустить. Однако мужчина отталкивает ее. Девушка кричит: «За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?! Кто?!», после чего выбивает телефон из рук Соколова и выбегает из квартиры.

По версии следствия, после этой ссоры девушка вернулась в квартиру, возможно, за верхней одеждой и личными вещами. Там ссора вспыхнула вновь.

Убийство

Олег Соколов сначала выстрелил в голову Анастасии Ещенко один раз из обреза, потом начал ее душить, затем добил тремя выстрелами в голову.

Через сутки после убийства Соколов расчленил тело и частично успел утопить в реке Мойка.

Планы на ролик

По мнению Бакшеевой, историк планировал использовать запись, чтобы подтвердить непричастность к исчезновению девушки, пишет polit.ru. Она отметила, что обнародование видеозаписи «выглядит максимально подозрительно», так как незадолго до этого доцент отказался от своих защитников, ознакомленных с материалами уголовного дела, включая данное видео.

По словам экс-защитника Соколова Александра Почуева, он не имеет никакого отношения к появлению видео в интернете.

Наручники.
Наручники.
ССО.

«Защита не имела возможности скопировать это видео с носителя, это явно утечка из материалов дела. Ни жертва трагедии, ни ее виновник не давали согласия на публикацию», — заявил Почуев.

Вытащили из Мойки

Утром 9 ноября 63-летнего доцента СПбГУ вытащили из реки Мойки. В его рюкзаке нашли отрубленные руки и травматический пистолет. Как выяснилось позже, историк застрелил аспирантку Анастасию Ещенко 7 ноября.

Почти двое суток тело пролежало в квартире, потом историк купил пилу и решил избавиться от улик. Позже он планировал избавиться и от себя — в костюме Бонапарта на территории Петропавловской крепости.

Соколов признан вменяемым.

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