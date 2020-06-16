В сети появилось видео ссоры историка-расчленителя и аспирантки перед убийством

По словам представителя потерпевшей стороны Александры Бакшеевой, видео было снято Соколовым на мобильный телефон за несколько часов до убийства, которое произошло в ночь на 8 ноября 2019 года в квартире историка.
В ролике Ещенко заявляет, что больше не любит Соколова и требует ее отпустить. Однако мужчина отталкивает ее. Девушка кричит: «За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?! Кто?!», после чего выбивает телефон из рук Соколова и выбегает из квартиры.
По версии следствия, после этой ссоры девушка вернулась в квартиру, возможно, за верхней одеждой и личными вещами. Там ссора вспыхнула вновь.
Убийство
Олег Соколов сначала выстрелил в голову Анастасии Ещенко один раз из обреза, потом начал ее душить, затем добил тремя выстрелами в голову.
Через сутки после убийства Соколов расчленил тело и частично успел утопить в реке Мойка.
Планы на ролик
По мнению Бакшеевой, историк планировал использовать запись, чтобы подтвердить непричастность к исчезновению девушки, пишет polit.ru. Она отметила, что обнародование видеозаписи «выглядит максимально подозрительно», так как незадолго до этого доцент отказался от своих защитников, ознакомленных с материалами уголовного дела, включая данное видео.
По словам экс-защитника Соколова Александра Почуева, он не имеет никакого отношения к появлению видео в интернете.
«Защита не имела возможности скопировать это видео с носителя, это явно утечка из материалов дела. Ни жертва трагедии, ни ее виновник не давали согласия на публикацию», — заявил Почуев.
Вытащили из Мойки
Утром 9 ноября 63-летнего доцента СПбГУ вытащили из реки Мойки. В его рюкзаке нашли отрубленные руки и травматический пистолет. Как выяснилось позже, историк застрелил аспирантку Анастасию Ещенко 7 ноября.
Почти двое суток тело пролежало в квартире, потом историк купил пилу и решил избавиться от улик. Позже он планировал избавиться и от себя — в костюме Бонапарта на территории Петропавловской крепости.
Соколов признан вменяемым.