В сети появилось видео ссоры историка-расчленителя и аспирантки перед убийством

В сети появилось видео ссоры историка Олега Соколова и его сожительницы, аспирантки Анастасии Ещенко, которую он убил осенью 2019 года, передает ТАСС.

По словам представителя потерпевшей стороны Александры Бакшеевой, видео было снято Соколовым на мобильный телефон за несколько часов до убийства, которое произошло в ночь на 8 ноября 2019 года в квартире историка.

В ролике Ещенко заявляет, что больше не любит Соколова и требует ее отпустить. Однако мужчина отталкивает ее. Девушка кричит: «За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?! Кто?!», после чего выбивает телефон из рук Соколова и выбегает из квартиры.

По версии следствия, после этой ссоры девушка вернулась в квартиру, возможно, за верхней одеждой и личными вещами. Там ссора вспыхнула вновь.

Убийство

Олег Соколов сначала выстрелил в голову Анастасии Ещенко один раз из обреза, потом начал ее душить, затем добил тремя выстрелами в голову.

Через сутки после убийства Соколов расчленил тело и частично успел утопить в реке Мойка.

Планы на ролик

По мнению Бакшеевой, историк планировал использовать запись, чтобы подтвердить непричастность к исчезновению девушки, пишет polit.ru. Она отметила, что обнародование видеозаписи «выглядит максимально подозрительно», так как незадолго до этого доцент отказался от своих защитников, ознакомленных с материалами уголовного дела, включая данное видео.

По словам экс-защитника Соколова Александра Почуева, он не имеет никакого отношения к появлению видео в интернете.

Наручники. ССО.

«Защита не имела возможности скопировать это видео с носителя, это явно утечка из материалов дела. Ни жертва трагедии, ни ее виновник не давали согласия на публикацию», — заявил Почуев.

Вытащили из Мойки

Утром 9 ноября 63-летнего доцента СПбГУ вытащили из реки Мойки. В его рюкзаке нашли отрубленные руки и травматический пистолет. Как выяснилось позже, историк застрелил аспирантку Анастасию Ещенко 7 ноября.

Почти двое суток тело пролежало в квартире, потом историк купил пилу и решил избавиться от улик. Позже он планировал избавиться и от себя — в костюме Бонапарта на территории Петропавловской крепости.

Соколов признан вменяемым.