Опубликовано видео столкновения плавучего крана с Крымским мостом

На снятых очевидцами кадрах видно участок, с которым столкнулся плавучий кран, и судно, которое предположительно пытается его отбуксировать, несмотря на шквальный ветер и проливной дождь.

8 сентября утром из-за шторма плавучий кран сорвался с якоря около Крымского моста и столкнулся с путепроводом. Его прибило к 227-й опоре автодорожной части переправы. При столкновении кран повредил несколько метров барьерного ограждения и мачту освещения.

Чтобы отбуксировать кран, прибыло судно строителей со стороны Азовского моря, пишет РИА Новости со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост». Происшествие не повлияло на безопасность движения.

Поврежденные участки полностью восстановят, когда погода станет благоприятной для работы.