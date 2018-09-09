Читайте нас в соцсетях
9 сентября 13°C
Новости
Вся лента
Происшествия
352

Опубликовано видео столкновения плавучего крана с Крымским мостом

В интернете опубликовали видео столкновения плавучего крана с опорами автодорожной части Крымского моста, сообщает РИА Новости.

Крымский мост.
Крымский мост.
most.life

На снятых очевидцами кадрах видно участок, с которым столкнулся плавучий кран, и судно, которое предположительно пытается его отбуксировать, несмотря на шквальный ветер и проливной дождь.

8 сентября утром из-за шторма плавучий кран сорвался с якоря около Крымского моста и столкнулся с путепроводом. Его прибило к 227-й опоре автодорожной части переправы. При столкновении кран повредил несколько метров барьерного ограждения и мачту освещения.

Чтобы отбуксировать кран, прибыло судно строителей со стороны Азовского моря, пишет РИА Новости со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост». Происшествие не повлияло на безопасность движения.

Поврежденные участки полностью восстановят, когда погода станет благоприятной для работы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка