В сети появилось видео жесткого ДТП с грузовиком в Бийске

В группе «Инцидент Бийск» опубликовали запись с видеорегистратора, на которую попал момент аварии с грузовиком и легковушкой. Комментаторы пишут, что водитель будто «уснул за рулем» и ехал посередине дороги.

Авария с грузовиком в Бийске 8 сентября.

ДТП случилось 8 сентября в районе остановки «Андреевская». На карах видно, что Toyota Camry едет близко ко встречной полосе и (на 20-й секунде видео) в нее врезается грузовик.

По сообщениям очевидцев, в аварии есть пострадавшие.