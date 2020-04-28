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Происшествия

В сети появилось видео жесткого ДТП в центре Барнаула

Во вторник 28 апреля в Барнауле на пересечении проспекта Комсомольский и улицы Димитрова произошло серьезное ДТП, сообщают очевидцы в паблике «Barnaul22».

ДТП на пересечении ул. Димитрова и пр.Комсомольский, 28 апреля 2020.
ДТП на пересечении ул. Димитрова и пр.Комсомольский, 28 апреля 2020.
Kir Braun vk.com/barneos22

На пересечении улицы Димитрова и проспекта Комсомольский столкнулись Mitsubishi Outlander и Hyundai Tiburon. В результате ДТП внедорожник вылетел на тротуар и сбил дорожный знак. О пострадавших очевидцы не сообщают.

На кадрах видно, что водитель Hyundai Tiburon пересекал ул. Димитрова на зеленый сигнал светофора. Однако на его пути возник внедорожник. Удар был такой силы, что автомобиль Mitsubishi развернуло и отбросило на тротуар.

В комментариях под видеороликом пользователи попытались выяснить, кто виноват, и сошлись на мнении, что ситуация спорная. «По идее виноват водитель джипа, но и второй, есть подозрение, что нарушал скоростной режим», пишет один из комментаторов.

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