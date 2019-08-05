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5 августа
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Происшествия

В Севастополе утонули две титулованные спортсменки сборной РФ по кикбоксингу

4 августа на территории яхт-клуба в Севастополе погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Их тела уже извлечены из воды и опознаны, сообщил «Интерфаксу» президент Федерации кикбоксинга России Вадим Украинцев.

3 августа в Севастополе завершились сборы команды, в воскресенье вечером спортсменки должны были вылетать. Джакубова и Гисмеева перед отправлением в аэропорт решили прогуляться по набережной. В последний раз их видели за полчаса до трагедии.

Предварительно, одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море. Вероятно, ее ударило о пирс волной, вторая девушка бросилась ее спасать, пишет bfm.ru.

Вадим Украинцев отметил, что федерация окажет помощь семьям погибших. И добавил, что произошедшее является большой трагедией, поскольку «девочки — первые номера сборной команды России по кикбоксингу».

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