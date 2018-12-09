В СГК и мэрии рассказали, как спасали замерзающий микрорайон в Барнауле

В Барнауле продолжают подключать к теплу дома, оставшиеся без отопления из-за серьезной аварии на теплотрасс по ул. Водопроводная, 142. По последним опубликованным данным, к теплу подключили 48 многоквартиных домов (из 55), 240 домов индивидуальной жилой застройки (из 245), а также два детских сада, две школы, два медучреждения, сообщили в мэрии. Но подключение ушло больше суток после аварии — в Сибирской генерирующей компании рассказали, почему устранение аварии отняло столько времени.

