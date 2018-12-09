В СГК и мэрии рассказали, как спасали замерзающий микрорайон в Барнауле

Отметим, что на момент публикации информации мэрии оставалось всего 12 не подключенных домов.
В Сибирской генерирующей компании рассказали о сложностях, возникших во время устранения аварии. После того, как повреждённый участок тепловой сетибыл обнаружен, пришлось проводить длительные работы по подготовке к замене трубопроводов.
Работы приходилось вести практически вслепую из-за обильного парения, с которым не удавалось справиться даже при помощи специальных вентиляторов. Помимо этого, производство ремонта было осложнено особенностями прокладки коммуникаций на этом участке —глубоким залеганием трубопровода и качеством грунта.
Грунт вокруг трубы убирали с помощью отбойных молотков, так как он представлял смесь строительного мусора, бетона и земли. В итоге энергетики заменили 16 метров трубопровода, затем заполнили теплосеть и поставили ее на циркуляцию.
В мэрии сообщили, что жильцы неотапливаемых квартир могут воспользоваться подготовленными пунктами временного пребывания, в случае необходимости администрация Октябрьского района обеспечивает горожан обогревателями по заявкам.
По всем вопросам жителям необходимо обращаться в районную администрацию по телефону 247- 498, в единую диспетчерскую службу города — 299−188, в управляющие компании.