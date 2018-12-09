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В СГК и мэрии рассказали, как спасали замерзающий микрорайон в Барнауле

В Барнауле продолжают подключать к теплу дома, оставшиеся без отопления из-за серьезной аварии на теплотрасс по ул. Водопроводная, 142. По последним опубликованным данным, к теплу подключили 48 многоквартиных домов (из 55), 240 домов индивидуальной жилой застройки (из 245), а также два детских сада, две школы, два медучреждения, сообщили в мэрии. Но подключение ушло больше суток после аварии — в Сибирской генерирующей компании рассказали, почему устранение аварии отняло столько времени.

Как ликвидировали аварию в барнаульском микрорайоне ВРЗ.
Как ликвидировали аварию в барнаульском микрорайоне ВРЗ.
barnaul.org

Отметим, что на момент публикации информации мэрии оставалось всего 12 не подключенных домов.

В Сибирской генерирующей компании рассказали о сложностях, возникших во время устранения аварии. После того, как повреждённый участок тепловой сетибыл обнаружен, пришлось проводить длительные работы по подготовке к замене трубопроводов.

Работы приходилось вести практически вслепую из-за обильного парения, с которым не удавалось справиться даже при помощи специальных вентиляторов. Помимо этого, производство ремонта было осложнено особенностями прокладки коммуникаций на этом участке —глубоким залеганием трубопровода и качеством грунта.

Грунт вокруг трубы убирали с помощью отбойных молотков, так как он представлял смесь строительного мусора, бетона и земли. В итоге энергетики заменили 16 метров трубопровода, затем заполнили теплосеть и поставили ее на циркуляцию.

В мэрии сообщили, что жильцы неотапливаемых квартир могут воспользоваться подготовленными пунктами временного пребывания, в случае необходимости администрация Октябрьского района обеспечивает горожан обогревателями по заявкам.

По всем вопросам жителям необходимо обращаться в районную администрацию по телефону 247- 498, в единую диспетчерскую службу города — 299−188, в управляющие компании.

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