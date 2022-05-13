В сгоревшем на треть сибирском городе запретили продажу спиртного

Власти города Уяр Красноярского края, который на треть сгорел из-за халатности чиновников, решили запретить продажу алкоголя из-за лесных пожаров, сообщается на сайте регионального управления МВД.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Пожары в Красноярском крае. Весна 2022 года.

В ведомстве пояснили — выступили с предложением ограничить продажу подобной продукции для «недопущения нарушений в состоянии алкогольного опьянения».

«Кроме Уярского района, подобное предложение полицейскими направлено еще в ряде районов, оно будет поддержано по мере необходимости», — говорится в сообщении министерства.

Что произошло

7 мая в Уяре сгорело 233 дома — этот пожар стал одним из самых крупных в стране с начала 2022 года и уничтожил треть города.

Жители рассказали, что в Уяре всего три пожарных машины, одна из которых, по словам россиян, давно превратилась в «экспонат», пишет Lenta.ru.

На территории Красноярского края с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации.

В пожарах погибли восемь человек, из-за штормового ветра огонь уничтожил более 500 домов.