13 мая
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Происшествия

В сгоревшем на треть сибирском городе запретили продажу спиртного

Власти города Уяр Красноярского края, который на треть сгорел из-за халатности чиновников, решили запретить продажу алкоголя из-за лесных пожаров, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Пожары в Красноярском крае. Весна 2022 года.
Пожары в Красноярском крае. Весна 2022 года.
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В ведомстве пояснили — выступили с предложением ограничить продажу подобной продукции для «недопущения нарушений в состоянии алкогольного опьянения».

«Кроме Уярского района, подобное предложение полицейскими направлено еще в ряде районов, оно будет поддержано по мере необходимости», — говорится в сообщении министерства.

Что произошло

7 мая в Уяре сгорело 233 дома — этот пожар стал одним из самых крупных в стране с начала 2022 года и уничтожил треть города.

Жители рассказали, что в Уяре всего три пожарных машины, одна из которых, по словам россиян, давно превратилась в «экспонат», пишет Lenta.ru.

На территории Красноярского края с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации.

В пожарах погибли восемь человек, из-за штормового ветра огонь уничтожил более 500 домов.

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