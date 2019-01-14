В Шахтах укрепляют дом: есть угроза обрушения здания

«Устанавливаются подпорки для укрепления здания. К месту происшествия для снятия перекрытия дома прибудут три тяжелых автокрана», — сказал начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.
Он также сообщил, что в настоящее время в пункте временного размещения находится 23 человека.
Сейчас известно об одной погибшей, ее личность установлена — это жительница одной из квартир 1987 года рождения. По последним данным, семь человек спасены, судьба четверых неизвестна, пишет bfm.ru. МЧС эвакуировало всех жильцов дома — 140 человек.
Утром 14 января в результате взрыва бытового газа произошло обрушение с девятого по восьмой этажи одного из подъездов многоквартирного жилого дома в Шахтах.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).
Президент РФ Владимир Путин позвонил губернатору Ростовской области Василию Голубеву и поручил чиновнику оказать необходимую помощь пострадавшим, пишет rueconomics.ru.