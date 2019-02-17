В Шерегеше на склоне погибла бийчанка

16 февраля в Шерегеше на секторе Е погибла горнолыжница из Бийска, сообщил nk.life .

Изначально сообщалось, что, спускаясь по склону, девушка якобы наткнулась на скрытые под снегом колья ограды снегозадержания, которые должны были убрать, но не убрали. Девушка получила травмы, не совместимые с жизнью, несмотря на помощь спасателей и медиков.

Однако позже представитель сектора Е отпроверг эту причину, назвав ее «абсолютно вымышленной», что наверняка подтвердят после проверки следственные органы.

По версии данного неназванного представителя, на верхнем участке трассы № 1 сектора Е, лыжница без полного комплекта экипировки не справилась с крутым уклоном, из-за чего и произошел несчастный случай. Сотрудники горнолыжного комплекса оперативно отреагировали на ситуацию: команда спасателей «предприняла все необходимые меры по оказанию первой помощи пострадавшей, но по неустановленным в настоящий момент обстоятельствам, девушка скончалась на месте».

На месте происшествия производится следственная проверка. «Причина случившегося будет известна после официального медицинского заключения», — заявил представитель горнолыжного комплекса.

По данным nk. life, это уже второе ЧП в этом секторе за февраль. 13 февраля снегоходчик-таксист (человек, который катает туристов по склонам) якобы сбил горнолыжника из Новосибирска, который с тяжелой травмой ноги был госпитализирован.