Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 февраля -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В Шерегеше погиб сноубордист

30-летний житель Московской области погиб, катаясь на сноуборде в Шерегеше, сообщила пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области. ЧП произошло 5 февраля на склоне горы Северный Мустаг спортивно-туристического комплекса «Гора Зеленая».

Горнолыжный сезон.
Горнолыжный сезон.
CC0

Следователи начали проверку. Уже известно, что мужчина с другими туристами катался на сноуборде с горы по необорудованному склону.

«При движении мужчина набрал высокую скорость и врезался в выступающий из снега камень, потерял сознание. Друзья вызвали спасателей, до их приезда оказывали первую помощь. Однако мужчина признаков жизни не подавал», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели спустили тело туриста к подножию горы и вызвали следственную группу.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость