В Шерегеше погиб сноубордист

30-летний житель Московской области погиб, катаясь на сноуборде в Шерегеше, сообщила пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области. ЧП произошло 5 февраля на склоне горы Северный Мустаг спортивно-туристического комплекса «Гора Зеленая».

Следователи начали проверку. Уже известно, что мужчина с другими туристами катался на сноуборде с горы по необорудованному склону.

«При движении мужчина набрал высокую скорость и врезался в выступающий из снега камень, потерял сознание. Друзья вызвали спасателей, до их приезда оказывали первую помощь. Однако мужчина признаков жизни не подавал», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели спустили тело туриста к подножию горы и вызвали следственную группу.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти.