В Шерегеше погиб сноубордист

Следователи начали проверку. Уже известно, что мужчина с другими туристами катался на сноуборде с горы по необорудованному склону.
«При движении мужчина набрал высокую скорость и врезался в выступающий из снега камень, потерял сознание. Друзья вызвали спасателей, до их приезда оказывали первую помощь. Однако мужчина признаков жизни не подавал», — говорится в сообщении ведомства.
Спасатели спустили тело туриста к подножию горы и вызвали следственную группу.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти.