В шпиль Останкинской телебашни ударила молния

Камеры зафиксировали, как разряд поразил шпиль башни. Между тем не было данных о том, привело ли ЧП к повреждению оборудования. О прерывании телетрансляций также не сообщалось.
В Москве в Останкинскую телебашню ударила молния. Повлияло ли это на вещание российских федеральных телеканалов, пока не сообщается pic.twitter.com/GIb1722gBM— URA.RU (@ura_ru) July 14, 2020
Как заверяют знатоки, перерыва в трансляциях и не должно было быть — шпиль выполнил роль молниеотвода.
Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области, пишет News.ru.
Предупреждение будет действовать до полуночи 15 июля.