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Происшествия

В шпиль Останкинской телебашни ударила молния

Молния ударила в Останкинскую телевизионную башню в Москве во время грозы вечером 14 июля.

Останкино. Башня. Телевидение.
Останкино. Башня. Телевидение.
CC0

Камеры зафиксировали, как разряд поразил шпиль башни. Между тем не было данных о том, привело ли ЧП к повреждению оборудования. О прерывании телетрансляций также не сообщалось.

Как заверяют знатоки, перерыва в трансляциях и не должно было быть — шпиль выполнил роль молниеотвода.

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области, пишет News.ru.

Предупреждение будет действовать до полуночи 15 июля.

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