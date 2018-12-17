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Происшествия
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В Швейцарии автобус с российскими туристами врезался в стену

В Швейцарии туристический автобус компании Flixbus, следовавший из Генуи в Дюссельдорф, врезался в стену недалеко от Цюриха. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на швейцарское издание Blick.

Женевское озеро, Швейцария.
Женевское озеро, Швейцария.
altapress.ru

В результате инцидента 44 человека получили травмы, а одна женщина скончалась на месте аварии.

Российское посольство в Швейцарии подтвердило информацию об инциденте и сообщило о пострадавших россиянах. «Утром 16 декабря под Цюрихом в результате ДТП с рейсовым автобусом, следовавшим из Италии, пострадали 10 росграждан. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь», — уточняется на официальной странице посольства в Twitter.

Это не первый инцидент с участием туристических автобусов за границей, в которых находились российские граждане. Так в октябре в Таиланде туристический автобус столкнулся с автомобилем и затем упал в обрыв. Инцидент произошел на серпантине в провинции Пхетчабун. Автобус с туристами следовал на буддийскую церемонию, однако на узкой и крутой дороге у него отказали тормоза, и он столкнулся с пикапом. В результате происшествия пострадали 53 человека.

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