В Сибири бабушка и дедушка сожгли 11-месячного внука в печи

По версии следствия, 29 января мать ребенка уехала в соседнее село, оставив сына под присмотром 42-летней бабушки и 47-летнего дедушки, сообщает «Интерфакс».
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемые совершили убийство внука. Тело ребенка с выраженными признаками воздействия высокой температуры обнаружил родственник семьи в топке печи.
Подозреваемых задержали, следствие собирается ходатайствовать об их аресте.
Дело возбудили по статье «убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».