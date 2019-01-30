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В Сибири бабушка и дедушка сожгли 11-месячного внука в печи

Следственное управление СКР по республике Хакасия возбудило уголовное дело по факту убийства 11-месячного ребенка в Таштыпском районе.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

По версии следствия, 29 января мать ребенка уехала в соседнее село, оставив сына под присмотром 42-летней бабушки и 47-летнего дедушки, сообщает «Интерфакс».

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемые совершили убийство внука. Тело ребенка с выраженными признаками воздействия высокой температуры обнаружил родственник семьи в топке печи.

Подозреваемых задержали, следствие собирается ходатайствовать об их аресте.

Дело возбудили по статье «убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

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