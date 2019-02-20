В Сибири 500 человек эвакуировали из общежития при пожаре

Сигнал поступил от автоматической пожарной сигнализации, а звонившие сообщали, что горит комната на 5 этаже и дым заполняет этаж. На момент прибытия первого подразделения из окна комнаты на 5 этаже шел густой дым.

«Мы понимали, что дым сразу заполнил общий коридор, и люди на верхнем этаже могут быть заблокированы в своих комнатах. В дыму пришлось вскрывать и обходить каждую комнату и проверять на наличие людей», — рассказал заместитель начальника службы пожаротушения Павел Белкин.

На спасение людей и тушение пожара от МЧС России было задействовано 8 единиц техники и 29 человек. Один из спасенных был доставлен в лечебное учреждение с предварительным диагнозом — отравление угарным газом.

Установлено, что в комнате, где произошел пожар, вплотную к кровати был установлен обогреватель, от чего и загорелся матрас и личные вещи.