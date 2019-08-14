В Сибири 400 человек и вертолет разыскивают пропавшего в лесу трехлетнего мальчика

В Большереченском районе Омской области около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут в лесу трехлетнего мальчика. Родители оставили его одного в машине, а сами пошли собирать ягоды, сообщают РИА Новости.

По данным СК, мальчик пропал днем 13 августа. По факту исчезновения ребенка мальчика возбудили уголовное дело.

Поиски ведутся днем и ночью. Лес разбит на условные квадраты, которые цепочками прочесывают полицейские большереченского отдела и сотрудники полиции из соседних районов, чтобы не пропустить ни одного метра.

К поискам подключились местные жители и волонтеры. Всего задействованы около 400 человек, а также вертолет Росгвардии Омской области. Периметр поисков продолжает увеличиваться.

Напомним, что в Барнауле сейчас ищут пропавшего 14-летнего подростка. Он исчез в районе Власихи, о нем ничего неизвестно с 10 августа.