В Сибири 400 человек и вертолет разыскивают пропавшего в лесу трехлетнего мальчика

По данным СК, мальчик пропал днем 13 августа. По факту исчезновения ребенка мальчика возбудили уголовное дело.
Поиски ведутся днем и ночью. Лес разбит на условные квадраты, которые цепочками прочесывают полицейские большереченского отдела и сотрудники полиции из соседних районов, чтобы не пропустить ни одного метра.
К поискам подключились местные жители и волонтеры. Всего задействованы около 400 человек, а также вертолет Росгвардии Омской области. Периметр поисков продолжает увеличиваться.
Напомним, что в Барнауле сейчас ищут пропавшего 14-летнего подростка. Он исчез в районе Власихи, о нем ничего неизвестно с 10 августа.