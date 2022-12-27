В Сибири четверо браконьеров отстрелили 12 косуль

В правоохранительные органы обратился представитель Департамента охраны объектов животного мира Кузбасса.
Он сообщил, что в ходе рейда на территории природного заказника «Антибесский», где запрещена охота, выявлен факт незаконного отстрела животных и что злоумышленники на автомобиле УАЗ пытаются скрыться. На место в скором времени прибыла полиция.
Сотрудники по ходу движения автомобиля УАЗ обнаружили в общей сложности туши 12 косуль с огнестрельными ранениями.
Причастными к отстрелу животных оказались жители города Мариинска.
При обыске по месту проживания оперативниками были изъяты зарегистрированные ружья, патроны и автомобиль УАЗ. В салоне также обнаружены следы крови и шерсти.
Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота».
Проводятся следственные действия, назначены экспертизы. Максимальное наказание в соответствии с санкциями статьи составляет пять лет лишения свободы.
Ранее задержали директора сибирского заказника по подозрению в браконьерстве.
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