27 декабря
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Происшествия

В Сибири четверо браконьеров отстрелили 12 косуль

Компания браконьеров из четырех человек убили 12 косуль в Кемеровской области. Сумма ущерба, причиненного охотничьему фонду составила около 3 млн рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Косуля.
Косуля.
СС0

В правоохранительные органы обратился представитель Департамента охраны объектов животного мира Кузбасса.

Он сообщил, что в ходе рейда на территории природного заказника «Антибесский», где запрещена охота, выявлен факт незаконного отстрела животных и что злоумышленники на автомобиле УАЗ пытаются скрыться. На место в скором времени прибыла полиция.

Сотрудники по ходу движения автомобиля УАЗ обнаружили в общей сложности туши 12 косуль с огнестрельными ранениями.

Причастными к отстрелу животных оказались жители города Мариинска.

При обыске по месту проживания оперативниками были изъяты зарегистрированные ружья, патроны и автомобиль УАЗ. В салоне также обнаружены следы крови и шерсти.

Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота».

Проводятся следственные действия, назначены экспертизы. Максимальное наказание в соответствии с санкциями статьи составляет пять лет лишения свободы.

Ранее задержали директора сибирского заказника по подозрению в браконьерстве.

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